03:58, 11 марта 2026Мир

«Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

Посол Ирана Джалали назвал повреждение авианосца Abraham Lincoln посланием США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Reuters

Вооруженным силам (ВС) Ирана удалось нанести урон атомному авианосцу Соединенных Штатов USS Abraham Lincoln. Об этом в беседе с журналистами рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

Как подчеркнул дипломат, Тегеран таким образом направляет Вашингтону определенное послание.

Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана. Повреждение авианосца "Линкольна" было посланием, которое, надеемся, агрессор получил

Казем Джалалипосол Ирана в Москве

Иран трижды заявил об ударе по американскому авианосцу

1 марта Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана, после чего направился в сторону Индийского океана. Экстренная смена дислокации произошла из-за атаки четырьмя крылатыми ракетами. Впрочем, позднее в американском Центральном командовании опровергли данные об успешном ударе по судну. Там утверждают, что ракеты не достигли целей.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана — прим. «Ленты.ру») 6 марта объявил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. По их данным, ракетная система Военно-морских сил (ВМС) Исламской Республики выпустила по судну ракету класса «берег — море».

Между тем, накануне Объединенный штаб боевого командования иранских ВС («Хатам аль-Анбия») сообщал об атаке по кораблю Abraham Lincoln в Оманском заливе. Представитель «Хатам аль-Анбии» отметил, что авианосец приблизился на расстояние 340 километров к морским границам страны и оказался атакован морскими дронами КСИР.

«После удара авианосец на большой скорости скрылся вместе со своими эсминцами, а теперь находится более чем в тысяче километров от региона», — говорится в распространенном сообщении.

В США отказались признать возможность потопления своих авианосцев

Потопить авианосец ВМС США теми средствами, что имеются у Ирана, практически невозможно. С таких позиций выступил американский обозреватель Питер Сучиу. Он считает, что в Тегеране намерены приобрести сверхзвуковые ракеты CM-302 китайского производства, которые оптимизированы для преодоления корабельных средств защиты.

По мнению аналитика, конструкция авианосцев сделана таким образом, что судно сохраняет плавучесть даже после значительных повреждений, поэтому Иран вряд ли пойдет на подобный шаг.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит к отправке на Ближний Восток третий по счету авианосец «Джордж Буш». Американские ВМС подчеркнули, что USS George H.W. Bush «неоднократно демонстрировал точный и быстрый запуск и восстановление своих воздушных средств».

Сейчас в регионе дислоцируются две авианосные ударные группы. Помимо группы во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» в Аравийском море, в водах Красного моря размещен атомный авианосец «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford).

