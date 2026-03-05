Реклама

Иран заявил об ударе по американскому авианосцу в Оманском заливе

Иран заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln в Оманском заливе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Объединенный штаб боевого командования Вооруженных сил Ирана («Хатам аль-Анбия») заявил об ударе по авианосцу Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln в Оманском заливе. Об этом сообщает новостное агентство IRIB.

Представитель «Хатам аль-Анбии» утверждает, что корабль, приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана, был атакован морскими дронами Корпуса стражей исламской революции. «После удара авианосец на большой скорости скрылся вместе со своими эсминцами, а теперь находится более чем в тысяче километров от региона», — заявили иранские военные.

1 марта сообщалось, что Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана и направился в сторону Индийского океана после атаки четырьмя крылатыми ракетами. После этого Центральное командование США опровергло данные об успешном ударе по авианосцу. Там сообщили, что ракеты не долетели до цели.

