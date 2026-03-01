Стало известно об отходе американского авианосца от Ирана после атаки КСИР

КСИР: Авианосец США Abraham Lincoln отошел от Ирана после ракетного удара

Авианосец Военно-морских сил США USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана. Об этом сообщает PressTV.

В Тегеране связали отход с ударом по кораблю, который ранее был нанесен Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Тогда утверждалось, что авианосец был атакован четырьмя крылатыми ракетами. По заявлению иранских военных, Abraham Lincoln направился в сторону Индийского океана.

1 марта Центральное командование США опровергло данные об успешном ударе по авианосцу. Там сообщили, что ракеты не долетели до цели.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись и Объединенные Арабские Эмираты.

