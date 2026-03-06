Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

Армия Ирана заявила об ударе по авианосцу США USS Abraham Lincoln

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) заявил об ударе по американскому авианосцу. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале подразделения.

«Ракетная система Военно-морских сил Ирана выпустила ракету класса "берег — море" по кораблю США USS Abraham Lincoln», — говорится в заявлении.

КСИР не уточняет последствия нанесенного удара. Официальная информация с американской стороны пока также не поступала.

5 марта Иран уже сообщал об ударе по этому же авианосцу. Тогда атакованный корабль якобы на большой скорости скрылся со своими эсминцами.