22:25, 6 марта 2026

Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

Армия Ирана заявила об ударе по авианосцу США USS Abraham Lincoln
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) заявил об ударе по американскому авианосцу. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале подразделения.

«Ракетная система Военно-морских сил Ирана выпустила ракету класса "берег — море" по кораблю США USS Abraham Lincoln», — говорится в заявлении.

КСИР не уточняет последствия нанесенного удара. Официальная информация с американской стороны пока также не поступала.

5 марта Иран уже сообщал об ударе по этому же авианосцу. Тогда атакованный корабль якобы на большой скорости скрылся со своими эсминцами.

