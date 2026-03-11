Реклама

Мир
01:26, 11 марта 2026

Иран назвал повреждение атомного авианосца сигналом США

Посол Джалали: Иран повредил авианосец США Abraham Lincoln и счел это посланием
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: US Navy / Reuters

Иран смог нанести повреждения атомному авианосцу США Abraham Lincoln. Об этом сообщил в беседе с журналистами РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

По его словам, Тегеран считает это действие посланием, которое получил Вашингтон. «Американские и израильские войска уже знакомы с некоторыми оборонными возможностями Ирана», — отметил дипломат.

Ранее портал U.S. Naval Institute (USNI News) писал, что США готовят к отправке на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана третий по счету авианосец «Джордж Буш».

28 февраля Америка и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР), аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В регионе базируется американский авианосец и полные «Томагавков» эсминцы. При этом стратегические бомбардировщики B-2 Spirit совершили атаки на подземные объекты десятками бомб. В рамках ответных действий Тегеран начал применять баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

    Обсудить
