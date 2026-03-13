Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 13 марта 2026Мир

Американских солдат уличили в поджоге своего авианосца из-за страха воевать

Хатам аль-Анбия: Солдаты США подожгли USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stelios Misinas / Reuters

Солдаты США сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать. В этом американских военнослужащих уличил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», сообщает Fars.

«Американский авианосец, который был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе с целью компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военными из-за страха экипажа данного корабля», — заявил он.

Ранее на авианосце Военно-морских сил (ВМС) США Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и принимающем участие в операции против Ирана, произошел пожар. Отмечается, что причина пожара не связана с боевыми действиями, он был локализован, пожар не повредил силовую установку судна, авианосец полностью работоспособен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Доктор Мясников назвал один из самых полезных продуктов

    Друзья дочери Оззи Осборна выразили беспокойство по поводу ее чрезмерной худобы

    Пытавшаяся избежать уголовного наказания россиянка подожгла полицейскую машину

    Ударившего пять раз ножом курсанта МВД России отправили в СИЗО

    Назван простой и доступный способ защитить машину от коррозии после реагентов

    Стало известно о подготовке покушения на основателя «Азова»

    В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

    Российский «Бук-М3» заметили в Алабаме

    Россиянки лишились отпуска в ЮАР и остались должны туроператору

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok