Хатам аль-Анбия: Солдаты США подожгли USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать

Солдаты США сами подожгли авианосец USS Gerald R. Ford, чтобы не воевать. В этом американских военнослужащих уличил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», сообщает Fars.

«Американский авианосец, который был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе с целью компенсировать поражение американских сил, был намеренно подожжен в Красном море несколькими американскими военными из-за страха экипажа данного корабля», — заявил он.

Ранее на авианосце Военно-морских сил (ВМС) США Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и принимающем участие в операции против Ирана, произошел пожар. Отмечается, что причина пожара не связана с боевыми действиями, он был локализован, пожар не повредил силовую установку судна, авианосец полностью работоспособен.