Вице-мэру Сочи предъявили обвинение

Суды Кубани: Вице-мэру Сочи Горобцу предъявлено обвинение

Вице-мэру Сочи Евгению Горобцу предъявлено обвинение, дело связано с землей на 400 миллиона рублей. Об этом заявила объединенная пресс-служба судов Кубани, сообщает ТАСС.

«Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Горобца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что Горобец задержан на два месяца — до 26 мая 2026 года.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трех чиновников из администрации Сочи. Среди них — вице-мэр города Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.