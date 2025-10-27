Путешествия
18:45, 27 октября 2025Путешествия

Оставшийся без российских туристов аэропорт Европы закроют

ТАСС: Аэропорт финского города Лаппеенранта закроют из-за отсутствия россиян
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: sun ok / Shutterstock / Fotodom

Оставшийся без российских туристов аэропорт финского города Лаппеенранта закроют с 30 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Собеседник агентства сообщил, что аэродромный диспетчерский пункт аэропорта будет закрыт с 30 октября до 31 декабря и не исключил, что в этот период воздушная гавань может осуществлять разовые рейсы. При этом для их осуществления потребуется отправить заявку. Он добавил, что не располагает информацией о режиме работы аэропорта в 2026 году.

О том, что аэропорт Лаппеенранта оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России, стало известно 21 октября. До пандемии Covid-19 воздушная гавань была пятой по загруженности в стране из-за того, что россияне летали на лоукостерах из финского города в другие государства Европы. В последние несколько лет количество российских граждан, использующих аэропорт, резко сократилось.

