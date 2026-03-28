16:27, 28 марта 2026Мир

Зеленский предупредил Украину о неприятном последствии войны в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukas Barth / Reuters

Война в Иране может привести к 90-процентному дефициту дизельного топлива на Украине. Об этом в эфире украинского телемарафона предупредил президент республики Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Политика страны».

«Поэтому, по его словам, он и поехал на Ближний восток, чтобы договориться о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов», — говорится в публикации.

Ранее министерства обороны Катара и Украины подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны и обмениваться опытом в защите от ракет и беспилотников.

До этого Зеленский по итогам встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

    Последние новости

    Россия начала широкое наступление на самокатах

    В Раде высказались о назвавшей подонками советских солдат Пипе

    России предсказали важную роль в прекращении войны в Иране

    82-летний мужчина пожертвовал почку зятю и спас ему жизнь

    Названы самые необычные забытые в подмосковных автобусах вещи

    В США ужаснулись возможным планам Трампа по поводу операции в Иране

    Зеленский предупредил Украину о неприятном последствии войны в Иране

    Названа еще одна причина наводнений в российском городе

    Вице-мэру Сочи предъявили обвинение

    Заявление Путина о кризисе с ЕС встревожило западные страны

    Все новости
