Зеленский предупредил Украину о неприятном последствии войны в Иране

Зеленский: Война в Иране может привести к дефициту дизеля на Украине

Война в Иране может привести к 90-процентному дефициту дизельного топлива на Украине. Об этом в эфире украинского телемарафона предупредил президент республики Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Политика страны».

«Поэтому, по его словам, он и поехал на Ближний восток, чтобы договориться о поставках дизеля в обмен на помощь странам Персидского залива в защите от дронов», — говорится в публикации.

Ранее министерства обороны Катара и Украины подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны и обмениваться опытом в защите от ракет и беспилотников.

До этого Зеленский по итогам встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.