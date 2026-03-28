12:17, 28 марта 2026

ОАЭ и Украина договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Reuters

Украина и ОАЭ начали сотрудничество в военной сфере. Об этом в своем Telegram сообщил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам встречи с с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахайяном.

«Президент поблагодарил за работу нашей команды здесь, в Эмиратах. Для Украины это тоже принципиально важно: террор нигде в мире не должен брать верх. Защиты должно быть достаточно повсюду. Поэтому мы открыты для совместной работы», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, за годы конфликта с Россией украинцам удалось создать «соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбивания вражеских дронов и ракет».

«Именно такой системный подход и интеграция опыта мы предлагаем нашим партнерам», — добавил глава государства, также поблагодарив Аль-Нахайяна «за встречу и готовность работать вместе».

Ранее ОАЭ сообщили союзникам о готовности применить свои военно-морские силы для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Последние новости

    Хуситы нанесли первый с начала войны удар по Израилю

    Стало известно об ударах по Одессе, Запорожью и Кривому Рогу

    Перепалку Каллас с Рубио объяснили

    Зеленский рассказал о проблемах в переговорах из-за США

    Житель Индии увидел российскую туристку, снял штаны и попытался ее изнасиловать

    ОАЭ и Украина договорились о сотрудничестве в сфере обороны

    Тарасова захотела отправить букет цветов победившей на чемпионате мира японке

    Замглавы Челябинска Астахова задержали

    Стало известно о применении Ираном новейшей версии твердотопливной ракеты

    Раскрыт способ не платить НДФЛ за экономию от льготного процента по кредиту

    Все новости
