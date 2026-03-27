ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе

FT: ОАЭ заявили о готовности применить ВМС в Ормузском проливе

ОАЭ сообщили союзникам о готовности применить Военно-морские силы (ВМС) для восстановления судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Finanicial Times (FT) со ссылкой на источники.

«ОАЭ заявили союзникам о своем участии в многонациональной морской оперативной группе, призванной вновь открыть Ормузский пролив (...). Абу-Даби развернет свой собственный военно-морской флот», — отмечается в публикации.

Кроме того, власти ОАЭ проводят переговоры с Саудовской Аравией, чтобы убедить страну поддержать эту инициативу. По словам собеседников издания, Бахрейн «безусловно» выступил за реализацию плана по восстановлению судоходства. При этом другие страны Персидского залива еще не приняли окончательного решения об участии, в том числе из-за опасений, что США могут «внезапно уйти и оставить их один на один с Ираном».

24 марта стало известно, что ОАЭ и Саудовская Аравия «теряют терпение» и рассматривают возможность вступления в войну с Ираном.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.