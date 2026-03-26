15:34, 26 марта 2026Мир

Путин упомянул коронавирус в контексте войны США и Ирана

Путин: Есть мнение, что последствия войны США и Ирана сравнимы с коронавирусом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Есть мнение, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее», — добавил глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что не хочет называть конфликт с Ираном войной. Хозяин Белого дома отметил, что слово «война» не нравится его республиканским избирателям, поэтому он будет использовать выражение «военная операция».

21 марта Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

