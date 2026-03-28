Украина и Катар договорились сотрудничать в сфере обороны

Министерства обороны Катара и Украины договорились сотрудничать в сфере обороны

Министерства обороны Катара и Украины подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны и обмениваться опытом в защите от ракет и беспилотников. Об этом сообщили в катарском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Как отметили в Минобороны, соглашение «включает сферы технологического сотрудничества, развитие совместных проектов и инвестиции, а также обмен опытом в области противодействия ракетам и беспилотникам».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби начали сотрудничество в военной сфере.