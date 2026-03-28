Украина и Катар договорились сотрудничать в сфере обороны

16:15, 28 марта 2026Мир

Министерства обороны Катара и Украины договорились сотрудничать в сфере обороны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерства обороны Катара и Украины подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны и обмениваться опытом в защите от ракет и беспилотников. Об этом сообщили в катарском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Как отметили в Минобороны, соглашение «включает сферы технологического сотрудничества, развитие совместных проектов и инвестиции, а также обмен опытом в области противодействия ракетам и беспилотникам».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль-Нахайяном заявил, что Киев и Абу-Даби начали сотрудничество в военной сфере.

    Последние новости

    Россия начала широкое наступление на самокатах

    В Раде высказались о назвавшей подонками советских солдат Пипе

    России предсказали важную роль в прекращении войны в Иране

    82-летний мужчина пожертвовал почку зятю и спас ему жизнь

    Названы самые необычные забытые в подмосковных автобусах вещи

    В США ужаснулись возможным планам Трампа по поводу операции в Иране

    Зеленский предупредил Украину о неприятном последствии войны в Иране

    Названа еще одна причина наводнений в российском городе

    Вице-мэру Сочи предъявили обвинение

    Заявление Путина о кризисе с ЕС встревожило западные страны

    Все новости
