Названа еще одна причина наводнений в российском городе

Паводок рек Тарнаирки и Черкес-озеня назвали причиной наводнений в российском городе. Об этом сообщили в администрации Махачкалы.

На данный момент значительный объем воды справоцировал критическую нагрузку на ливневую систему города. «Несмотря на продолжительную работу коммунальных служб, подтопления местами сохраняются», — сообщают власти Махачкалы.

Уточняется, что ситуация на водных объектах в районе Агач-аула находится на контроле Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. В помощь ведомству городские службы проводят расчистку русел рек.

«Ливневые сети Махачкалы были заблаговременно расчищены от грязи и мусора на протяжении пяти дней для обеспечения их бесперебойной работы. В настоящий момент ведется работа по составлению списков пострадавших граждан и организации их расселения для оказания адресной помощи», — добавили в городской администрации.

Ранее в Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной проблем стали сильные ливни.