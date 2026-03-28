Россия может сыграть важную роль в установлении мира в Иране. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Президенту Трампу следует посмотреть на Россию, если он хочет вести переговоры с Ираном», — написал он.

По словам политика, в случае продолжения войны в Иране Соединенные Штаты Америки окажутся в очень сложной ситуации, а Европа будет экономически опустошена.

Ранее Мема высмеял верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее «глупое» поведение в отношении России. Он отметил, что она еще больше ухудшает отношения межу Европой и США своей поразительной антироссийской позицией.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.