16:36, 28 марта 2026

России предсказали важную роль в прекращении войны в Иране

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия может сыграть важную роль в установлении мира в Иране. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Президенту Трампу следует посмотреть на Россию, если он хочет вести переговоры с Ираном», — написал он.

По словам политика, в случае продолжения войны в Иране Соединенные Штаты Америки окажутся в очень сложной ситуации, а Европа будет экономически опустошена.

Ранее Мема высмеял верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее «глупое» поведение в отношении России. Он отметил, что она еще больше ухудшает отношения межу Европой и США своей поразительной антироссийской позицией.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Россия начала широкое наступление на самокатах

    В Раде высказались о назвавшей подонками советских солдат Пипе

    России предсказали важную роль в прекращении войны в Иране

    82-летний мужчина пожертвовал почку зятю и спас ему жизнь

    Названы самые необычные забытые в подмосковных автобусах вещи

    В США ужаснулись возможным планам Трампа по поводу операции в Иране

    Зеленский предупредил Украину о неприятном последствии войны в Иране

    Названа еще одна причина наводнений в российском городе

    Вице-мэру Сочи предъявили обвинение

    Заявление Путина о кризисе с ЕС встревожило западные страны

    Все новости
