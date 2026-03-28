Каллас высмеяли за «глупое» поведение в отношении России

Мема: Каллас не упускает случая вести себя глупо в отношении России

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема высмеял верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за ее «глупое» поведение в отношении России. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Ухудшение отношений между США и ЕС широко заметно на всех уровнях, включая НАТО. Каллас не упускает случая вести себя глупо», — написал он.

По словам политика, в момент, когда партнерство с США имеет жизненно важное значение для европейской безопасности и энергетического кризиса, высокопоставленный дипломат ЕС еще больше ухудшает отношения своей поразительной антироссийской позицией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и Каллас устроили перепалку на встрече министров «Большой семерки» (G7) во Франции. По данным источников Axios, они повздорили из-за давления на Россию и роли Вашингтона в урегулировании украинского конфликта.