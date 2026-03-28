Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:20, 28 марта 2026

Заявление Путина о кризисе с ЕС встревожило западные страны

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о кризисе в отношениях со странами Европейского союза (ЕС) обнажило их противоречивую политику. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico (AD).

Как отмечает издание, в период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах.

«Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что ЕС продолжает поддерживать Киев, не имея четкого плана по завершению конфликта. При этом усугубляющийся экономический кризис наносит удары в самое сердце европейской экономики.

Ранее Путин заявил, что российско-европейские отношения сейчас находятся в кризисе, но Москва никогда не отказывалась от их восстановления. При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от восстановления и развития отношений с Евросоюзом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok