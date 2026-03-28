AD: Заявление Путина о кризисе с ЕС обнажило противоречивую политику Европы

Заявление президента России Владимира Путина о кризисе в отношениях со странами Европейского союза (ЕС) обнажило их противоречивую политику. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico (AD).

Как отмечает издание, в период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах.

«Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений», — говорится в публикации.

Газета подчеркивает, что ЕС продолжает поддерживать Киев, не имея четкого плана по завершению конфликта. При этом усугубляющийся экономический кризис наносит удары в самое сердце европейской экономики.

Ранее Путин заявил, что российско-европейские отношения сейчас находятся в кризисе, но Москва никогда не отказывалась от их восстановления. При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от восстановления и развития отношений с Евросоюзом.


