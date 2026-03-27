Путин высказался о восстановлении отношений с Евросоюзом

15:30, 27 марта 2026Мир

Путин: Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российско-европейские отношения сейчас находятся в кризисе, но Москва никогда не отказывалась от их восстановления. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности, его слова приводит РИА Новости.

«Понятно, что отношения России со странами Европы находится в кризисе — не по нашей вине. И ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине предыдущей американской администрации и ряда ведущих европейских стран. Это они поддержали госпереворот на Украине, который и стал причиной всей цепочки трагических событий», — отметил глава государства.

При этом президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от восстановления и развития отношений с Евросоюзом.

Также Путин во время заседания обратился к главе МИД Сергею Лаврову с просьбой «поделиться соображениями» о том, как Москве стоит выстраивать свою политику на европейском треке.

В апреле 2025 года Путин выразил уверенность в том, что отношения России и Европы рано или поздно восстановятся.

