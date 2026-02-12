Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

Число обанкротившихся финских компаний в январе оказалось рекордным с 1997 года

В январе 2026 года Финляндию захлестнула крупнейшая за последние 29 лет волна корпоративных банкротств. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Статистического управления этой европейской страны.

В общей сложности за первый месяц текущего года в Финляндии обанкротились 385 компаний. Сопоставимый по масштабам показатель в последний раз фиксировался в стране в октябре 1997 года, уточнили в местном статистическом ведомстве. «В январе 2026 года в Финляндии было инициировано 385 дел о банкротстве», — резюмируется в пресс-релизе.

Количество корпоративных банкротств в соседней с Россией стране фиксируется не первый год. По итогам 2025-го неплатежеспособными в Финляндии оказались свыше 3,9 тысячи компаний. Достигнутый результат стал максимальным с 1996 года.

На подобную динамику влияет в том числе почти полный разрыв торгово-экономических связей с Россией, указывают эксперты. На этом фоне ряд ключевых отраслей столкнулся с кризисом. В тяжелом положении находится, в частности, лесоперерабатывающая промышленность, туризм, гостиничный бизнес, логистика, розничная торговля, строительная отрасль и другие сектора финской экономики.

Главным условием для возобновления торговых отношений с Россией власти Финляндии назвали прекращение огня на Украине. Весомых предпосылок для этого в обозримом будущем вряд ли предвидится. С учетом усиливающегося экономического кризиса глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми призывал местное правительство как можно скорее вывести двусторонние экономические связи с Россией на прежний уровень. В противном случае, отметил он, страна останется главной жертвой антироссийских санкций среди всех государств Евросоюза.