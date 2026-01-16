В одной стране резко выросло число банкротств

Helsingin Sanomat: Число банкротств в Финляндии стало рекордным с 1996 года

Число банкротств в Финляндии стало рекордным с 1996 года. О резко выросшем количестве банкротств со ссылкой на данные Статистического управления страны сообщает газета Helsingin Sanomat.

Только за декабрь было инициировано 360 банкротств, на 34 процента больше год к году. Всего же за год обанкротились 3906 компаний.

«Прошлогодний показатель банкротства стал крупнейшим с 1996 года. В предыдущем году количество заявлений увеличилось на 12 процентов», — заявила старший статистик статуправления Мира Кууссаари.

Чаще всего банкротились компании в секторе строительства (768 фирм). Также в тройку вошли представители сфер торговли, индивидуальные предприниматели.

В 2025-м волна банкротств накрыла и российский IT-бизнес. Как показало исследование Rusprofile, за 11 месяцев 2025 года в России процедуру банкротства запустили 630 IT-компаний. Это на 28 процентов больше, нежели в аналогичный период 2024 года. Тогда соответствующий показатель достиг 491. В 2022 году в России было зарегистрировано 37,9 тысячи IT-компаний. К концу 2025 года деятельность продолжили лишь около 20,6 тысячи из них.