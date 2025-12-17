Волна банкротств накрыла один из сегментов российского бизнеса

Rusprofile: Число IT-компаний, начавших процесс банкротства, выросло на 28 %

Российский IT-бизнес стал чаще банкротиться. Это показало исследование, проведенное Rusprofile. Его результаты процитировали «Известия».

Оказалось, что за 11 месяцев 2025 года в России процедуру банкротства запустили 630 IT-компаний. Это на 28 процентов больше, нежели в аналогичный период 2024 года. Тогда соответствующий показатель достиг 491 организации.

Отмечается, что в 2022 году в ситуации ухода из России ряда иностранных поставщиков было зарегистрировано 37,9 тысячи IT-компаний. К концу 2025 года деятельность продолжили лишь около 20,6 тысячи из них.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность процедуры банкротства в России составляет почти 48 месяцев.

По прогнозам, если власти изменят условия налогообложения для российских IT-компаний, то множество из них не смогут продолжать работу и обанкротятся. За этим последует отток кадров за границу.