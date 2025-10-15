Российские IT-компании пригрозили банкротствами

Forbes: Российские IT-компании обратились к Путину с просьбой не повышать налоги

В случае изменения условий налогообложения для российских IT-компаний множество из них не смогут продолжать работу и обанкротятся, что приведет к оттоку кадров за границу. Об этом говорится в одном из обращений к президенту страны Владимиру Путину со стороны отраслевых IT-объединений, сообщает Forbes.

Авторы письма оценивают потери бюджета от предлагаемых инициатив в 46,5 миллиарда рублей. При этом доходы от них, по оценкам Минфина, составят всего 25 миллиардов рублей.

Обращение подписали директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, вице-президент «Опоры России» Елена Волотовская, президент «Руссофта» Валентин Макаров, президент Союза технологических компаний Евгения Дмитриева и президент ассоциации «МИТ-Мы ИТ» Евгений Титаренко. Вместо обсуждаемых налоговых новаций они предложили увеличить ставку налога на прибыль на 2,5-3 процентных пункта, что меньше повредит отрасли.

Правительство в рамках поправок хочет отменить льготу по налогу на добавленную стоимость (НДС) на коммерциализацию отечественного софта, включенного в соответствующий реестр, повысить льготные тарифы страховых взносов с 7,6 до 15 процентов и сократить размер выручки для применения упрощенной системы налогообложения с 60 миллионов рублей до 10 миллионов.

Глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя эту инициативу, отмечал, что из-за непростой ситуации с дефицитом федерального бюджета представителям отрасли придется забыть про помощь и «оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы развития, гибко адаптировать их под новые условия».

Однако представители IT-компаний отметили, что измениться с предлагаемой скоростью не получится. Многие предприятия попросту разорятся, что приведет к падению сбора налогов, а другим придется увольнять сотрудников, чтобы выжить. В один момент отрасль может потерять до 40 тысяч специалистов.

В другом письме главе государства, авторами которого выступили Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и «Руссофт», говорится, что дело закончится массовым банкротством и поглощением небольших компаний и стартапов.

Отдельно они замечают, что оставшиеся на рынке компании вынуждены будут повысить цены своих продуктов для бюджетных организаций, то есть государство, по сути, будет перекладывать деньги из одного кармана в другой, теряя на администрировании этих платежей.

Управляющий партнер ЮК «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова рассказала, что ее клиенты из IT-сектора также прогнозируют уход компаний из страны или отказ от работы на российский рынок. Без сохранения льгот и более тонкой настройки, учитывающей рекомендации бизнеса, выигрыш государства окажется очень коротким.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские производители электроники Fplus и «ПК Аквариус» столкнулись с десятками исков от кредиторов, поскольку оказались не в состоянии оплачивать свои долги. Эксперты отмечают, что бюджетные средства позволили компаниям, ориентированным на госзаказ, быстро наращивать инвестиции, но к пересмотру госполитики компании не были готовы.