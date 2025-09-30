В России предложили отменить некоторые льготы по НДС

Госдума предложила отменить льготы по НДС для российского реестрового ПО

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил отменить льготы по НДС для российского реестрового программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Депутаты предложили предложил отменить льготы для сделок с российским ПО из реестра Минцифры. Это принесет федеральной казне к 2028 году до 2,75 триллиона рублей.

Освобождение ПО из реестра Минцифры действовало с 2021 года ради повышения спроса на отечественный софт. Из-за отмены льготы НДС вырастет до 22 процентов, что поднимет издержки для IT-компаний и приведет к увеличению цен на ПО для потребителей.

В ведомстве называют меру вынужденной, в то время как в отрасли предупреждают о рисках оттока IT-бизнеса в юрисдикции с более льготным налоговым режимом.