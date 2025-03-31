Возвращение в Россию западных IT-компаний сочли опасным

IT-эксперт Мартиросов: Российский рынок ПО могут вновь завоевать западные бренды

Российским производителям программного обеспечения (ПО) потребуется больше государственной поддержки в случае возвращения в страну их западных конкурентов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

Оказалось, что разработчики отечественного ПО обратились в Минцифры с несколькими инициативами. Речь идет о взыскании компенсаций с западных компаний за убытки российских производителей, налоговых льготах для российских производителей программного обеспечения, продлении уже внедренных правовых механизмов импортозамещения и прочем. Кроме того, АПКИТ выступает за расширение программы Российского фонда развития информтехнологий, предоставляющего субсидирование и гранты отечественным разработчикам.

По словам генерального директора Getmobit Марии Рукавишниковой, возвращение западных компаний может быть сопряжено как с позитивными, так и с негативными моментами. Например, за счет конкуренции рынок российского ПО может стать более эффективным. С другой стороны, есть риски демпинга цен, который спровоцируют заграничные разработчики ПО, а также переманивания специалистов.

В свою очередь, глава «Базиса» Давид Мартиросов назвал возврат иностранных игроков на российский рынок ПО ключевым риском. Он уверен, что если у местных разработчиков не получится консолидироваться и предложить качественные, конкурентоспособные продукты, иностранные вновь захватят российский рынок.

Ранее иностранным IT-компаниям, которые захотят вернуться в Россию, решили поставить ряд условий, среди которых соглашение о неподчинении санкциям, а также осуждение рестрикций и антироссийской политики.