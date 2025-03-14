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14:40, 14 марта 2025Экономика

Возвращающимся в Россию IT-компаниям решили поставить ряд условий

АРПЭ: Возвращающиеся в РФ IT-компании должны осудить антироссийские санкции
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Если ушедшие из России иностранные IT-компании захотят вернуться, то они должны выполнить ряд условий. С таким призывом, как сообщает РБК, к премьер-министру России Михаилу Мишустину обратилась Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

В частности, ассоциация считает, что на импортное электронное оборудование следует ввести 30-процентные таможенные пошлины, а иностранным брендам закрыть доступ к участию в госзакупках. Кроме того, их продукцию призывают не использовать в критической информационной инфраструктуре.

Еще один пункт гласит, что зарубежные вендоры, которые захотят выйти на российский рынок, обязаны выполнить требования санкционной устойчивости. Иными словами, они должны подписать соглашения о неподчинении санкциям, осудить рестрикции и антироссийскую политику, отказаться от любых претензий к российским и зарубежным компаниям за нарушение прав интеллектуальной собственности вендоров в период ограничений. Кроме того, речь идет о восстановлении гарантийного обслуживания и полной техподдержки для ранее поставленной продукции. В том числе той, что попала в РФ в условиях санкций.

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Кроме того, в АРПЭ ратуют за особую маркировку продукции компаний, которые поддержали или подчинились санкциям. Вдобавок зарубежных производителей хотят лишить исключительного права определять каналы поставок своей продукции в Россию. АРПЭ обратила внимание, что зарубежные вендоры уже активизировали наем специалистов. Они также восстанавливают связи с бывшими сотрудниками, которые сегодня перешли работать в российские IT-компании.

В начале октября прошлого года производители российской электроники признались, что продолжают зависеть не только от иностранных процессоров, но и от таких деталей, как конденсаторы, резисторы и многое другое.

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