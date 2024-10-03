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08:33, 3 октября 2024Экономика

Российская электроника оказалась зависима от поставок из-за рубежа

«Ведомости»: электроника в России зависима от импорта конденсаторов и резисторов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Производители российской электроники зависимы не только от иностранных процессоров, но и от импортных пассивных электронных компонентов (ПЭК), таких как конденсаторы, резисторы и многое другое, что используются в составе любых радиоэлектронных устройств. Об этом со ссылкой на отечественных экспертов пишут «Ведомости».

Представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» (входят российские разработчики и производители радиоэлектроники) Вадим Коршук на форуме «Микроэлектроника 2024» отмечал, что по отдельным типам доля иностранных ПЭК в составе произведенных в России устройств для гражданского рынка составляла 99 процентов.

По его словам, отечественная продукция оказывается в десять и более раз дороже импортной, в первую очередь китайской, что делает ее полностью неконкурентоспособной.

Независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSMicro Алексей Бойко объяснил, что ПЭК российского производства дороже иностранных из-за размера партий. Они выпускаются не миллионами единиц, как за рубежом, а небольшими партиями. Влияет на стоимость и высокий процент брака, и то, что материалы для производства все равно импортируются.

В отличие от чипов или программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), поставки пассивных компонентов пока не слишком контролируются, а кроме того, партии можно купить во многих странах. Главной сложностью остаются расчеты, но пока они идут, импорт остановить сложно.

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В то же время Коршук предупредил, что прямые ограничения и угроза вторичных санкций могут существенным образом изменить ситуацию, а ПЭК необходимы для функционирования объектов критической инфраструктуры и других значимых отраслей, например, автопрома.

В свою очередь, Бойко заметил, что при производстве российских ПЭК используют устаревшие технологии, поставщики не освоили всю необходимую номенклатуру, а кроме того, остаются проблемы со сроками и стабильностью поставок. Эти обстоятельства тоже тормозят конкуренцию.

Ранее Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) сообщила, что западные санкции не смогли полностью остановить поставки американского, европейского и японского оборудования для производства радиоэлектроники и электронных устройств, однако его стоимость выросла на 40-50 процентов. Тем не менее, подчеркнули в отрасли, отказаться от закупок невозможно.

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