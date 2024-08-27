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09:09, 27 августа 2024Экономика

Оборудование для выпуска электроники в России резко подорожало

«Ведомости»: поставка оборудования для выпуска электроники подорожало в 1,5 раза

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Западные санкции не смогли полностью остановить поставки американского, европейского и японского оборудования для производства радиоэлектроники и электронных устройств, однако его стоимость выросла на 40-50 процентов. Об этом ссылкой на отчет Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) пишут «Ведомости».

Подорожали устройства, которые нужны для монтажа компонентов на печатные платы, сборки конечного продукта, испытаний и контроля качества. Как говорится в документе, нередко для их завоза в Россию оборудование приходится разбирать в стране-посреднике и перепрошивать софт, что влияет на цену и сроки поставок, а значит, и на цену в России.

Представитель производителя электронно-компонентной базы «М-плата» подтвердил рост стоимости, оценив его в 35-40 процентов. По его словам, ожидание поставок занимает до полугода, но обойтись без импорта нельзя.

В другом производителе называют 40-50 процентов консервативной оценкой, потому что в нее надо включать изменение курса рубля, исчезновение кредитных линий поставщиков, рост стоимости денег и логистики. Если все сложить, то цена вырастет в два раза, и то, что раньше стоило 100 миллионов рублей, приходится приобретать за 150-200 миллионов.

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Собеседник издания признал, что такие изменения приходится закладывать в стоимость конечных изделий. Раньше расходы на сборку были незаметны, а теперь прибавляют несколько процентов.

Генеральный директор ЦТС (входит в GS Group) Дмитрий Фомичев оценил подорожание в 20-30 процентов, объяснив его отсутствием в последнее время прямых поставок в страну. При этом сложности коснулись не только западного, но и китайского оборудования из-за проблем с оплатой. В АРПЭ указали, что завозить станки из Китая проще, но они хуже по характеристикам, а российские аналоги пока годятся только для мелкосерийных заказов.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца поставки в Россию процессоров Intel и AMD упали в несколько раз, до 20 и 17 тысяч единиц соответственно, и тенденция получила развитие летом.

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      Платон Щукин
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