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16:16, 16 августа 2024Экономика

Поставки американских процессоров в Россию рухнули

«Ъ»: поставки американских процессоров Intel в январе-апреле рухнули в 15 раз

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

За первые четыре месяца этого года поставки в Россию процессоров американской компании Intel сократились в 15 раз в штуках, с 289 тысяч до 20 тысяч единиц, и в 12 раз в денежном выражении. Об этом «Коммерсанту» рассказал на источник на рынке электроники, который ссылается на статистику Федеральной таможенной службы (ФТС).

Та же ситуация наблюдается и с чипами AMD, основного конкурента Intel, поставки которых рухнули до 17 тысяч, что на 258 процентов в натуральном выражении меньше, чем за январь-апрель 2023 года (321 процент в денежном выражении).

По данным собеседника издания, тенденция сокращения поставок чипов сохраняется и в течение лета. В ФТС не стали комментировать информацию, напомнив, что публикация данных о внешней торговле временно приостановлена.

Факт снижения завоза чипов в Россию подтвердил представитель российского холдинга Fplus, который производит электронику и вычислительную технику. По его словам, усложнились цепочки оплаты продукции, что и привело к снижению закупок.

Впрочем, источник на рынке электроники считает, что в стране сформирован большой запас процессоров из-за активности поставщиков в прошлые годы, частично сокращение импорта может объясняться отсутствием необходимости в чипах.

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В то же время директор компании «Промобит» (выпускает вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов признал, что крупные вендоры, приобретающие продукцию Intel и AMD в других странах, могли столкнуться с приостановкой поставок. Это, в свою очередь, грозит приостановкой производства электроники и дефицитом отечественных серверов, систем хранения данных или другой техники, использующей указанные чипы.

Ранее сообщалось, что в соответствии с планом по развитию электроники и микроэлектроники до 2030 года российская компания «Микрон» начнет серийный выпуск микросхем по топологии 65 нанометров в 2028 году. Ведущие производители выпускали такую продукцию уже 20 лет назад.

После начала боевых действий на Украине США пытаются ограничить поставки современных процессоров в Россию из-за использования их в системах вооружений. До последнего времени импортерам удавалось обходить ограничения.

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      Платон Щукин
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