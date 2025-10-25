Раскрыта длительность процедуры банкротства в России

Юрист Косаков заявил, что процедура банкротства в России длится почти 48 месяцев

Управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков рассказал, сколько составляет средняя продолжительность процедуры банкротства в России. Об этом он высказался на конференции «Банкротства-2025», организованной издательским домом «Коммерсантъ».

Юрист раскрыл продолжительность процедуры банкротства в России и заявил, что она занимает почти 48 месяцев. По его мнению, это подчеркивает необходимость подготовки в вопросах финансирования и формирования стратегии как для должников, так и для кредиторов.

Представители NOVATOR Legal Group рассказали о случае, когда кредитор добился возврата 150 миллионов рублей благодаря анализу активов и работе с аффилированными лицами должника.

Ранее инвестор Сергей Федореев рассказал о способах выбраться из долговой ямы без банкротства. Прежде всего он порекомендовал запретить себе брать новые кредиты и воспользоваться инструментом «самозапрета».

