Россиянам рассказали о способах выбраться из долговой ямы без банкротства

Инвестор Федореев: Выход из долговой ямы требует отказа от иллюзии контроля

При попадании в долговую яму не стоит раскладывать деньги «на все долги сразу», платя понемногу, но не закрывая ни один, поскольку это создает иллюзию контроля, а долги при этом не уменьшаются. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал основатель краудлендинговой платформы «ВДело» Сергей Федореев.

Федореев рассказал, что первая реакция людей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, — брать новые кредиты. Но это, по его словам, только ускоряет падение: долг превращается в снежный ком. Особенно опасны микрозаймы под 200 процентов годовых, которые создают иллюзию быстрого спасения, а на деле воруют деньги у будущего и закрепляют долговую ловушку, добавил инвестор.

«Если игнорировать звонки банка и не выходить на связь, просрочка быстро превращается в штрафы и пеню, а потом — в дело у коллекторов. С банками можно обсуждать изменения условий по кредитам. Нельзя продолжать тратить как прежде. Импульсивные покупки или поездки только усугубят положение. Не стоит и раскладывать деньги "на все долги сразу", платя понемногу, но не закрывая ни один. Это создает иллюзию контроля, при этом долги не уменьшаются», — посоветовал Федореев.

Есть последовательные шаги, которые позволяют постепенно вернуть контроль над финансами. Главное — перестать ждать чудо и начать действовать системно. Сергей Федореев Инвестор

Эксперт порекомендовал прежде всего запретить себе брать новые кредиты и воспользоваться инструментом «самозапрета» Он объяснил, что когда человек перекрывает старые долги новыми, долговая нагрузка только растет. Для людей, склонных к импульсивным займам, это рабочий способ защитить себя от собственных решений и не углубить яму еще сильнее, отметил он.

Также Федореев посоветовал составить список всех долгов в формате: кредитор, сумма, процентная ставка, ежемесячный платеж и дата ближайшего платежа, а также отсортировать долги по «дороговизне». Следующий шаг: закрывать самые дорогие кредиты — обычно это кредитные карты и микрозаймы, а остальные попытаться реструктурировать.

«Можно прийти в отделение, позвонить на горячую линию или направить письмо: в нем указать задолженность, причину проблем (снижение дохода, болезнь, потеря работы) и предложить решение (каникулы, пролонгация, новый график). Важно делать это заранее, а не ждать, пока дело попадет к коллекторам. Параллельно важно искать новые источники дохода: подработки, временные проекты, фриланс», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

