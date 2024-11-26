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19:01, 26 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о рисках унаследованных квартир

Эксперт Попова: вместе с квартирой россияне рискуют унаследовать долги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

При вступлении в наследство россияне рискуют оказаться в трудной ситуации — вместе с квартирой они могут получить долги и другие финансовые обязательства предыдущего хозяина. О такой опасности предупредила руководитель консалтинговой компании «Лигал Эксперт» Ольга Попова, пишет aif.ru.

При этом по наследству не перейдут обязательства, связанные с личностью человека. «Сюда входят, например, обязательства по уплате алиментов, административные штрафы, включая платежи за нарушение ПДД, возмещение вреда жизни и здоровью другого человека. Но кредиты, налоги, долги за услуги ЖКХ придется гасить наследникам в пределах своей доли», — пояснила специалистка.

Избежать неприятных ситуаций поможет обращение к нотариусу — с 2025 года они будут обязаны сообщать о возможных долгах наследодателя. После получения результатов проверки родственники смогут понять, есть ли смысл вступать в наследство. Однако в некоторых случаях можно списать долги и оставить жилье при себе — для этого придется подать заявку на банкротство прежнего владельца, уточнила Попова.

Ранее россиянам назвали неделимое после развода имущество. К этой категории относятся подаренные, унаследованные или приватизированные квартиры, отметили эксперты.

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