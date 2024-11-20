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17:34, 20 ноября 2024Экономика

Юрист назвала неделимое после развода имущество

Юрист Гуськова: при разводе не делится полученное в наследство имущество
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При разводе супругов не делится полученное в наследство имущество, рассказала «Вечерней Москве» юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова.

Не подлежит разделу имущество, полученное во время брака по безвозмездным сделкам: дарению, по наследству и по приватизации. Также не делится имущество, которое один из супругов получил в подарок до брака.

Это же касается подарков между супругами. Например, если муж подарил жене машину, она будет считаться ее личным имуществом. Если же супруги решили совместно купить автомобиль, чтобы им пользовалась жена, такая машина при разводе должна быть поделена.

Также при расторжении брака не делятся вещи, которые принадлежат детям. Это касается как денег, так и личных вещей ребенка. Принадлежащее детям остается у детей и у того родителя, с кем остается ребенок, объяснила юрист.

Количество обращений россиян к юристам выросло на 30 процентов за год, а самыми популярными оказались юридические услуги, связанные с имуществом (28 процентов всех запросов) и обращения по семейным вопросам (17 процентов). В этой категории россияне чаще всего обращаются за сопровождением бракоразводных процессов, по вопросам раздела нажитого в браке имущества, взыскания алиментов и составления брачного договора.

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