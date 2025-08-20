Экономика
18:00, 20 августа 2025Экономика

В Европе назвали главную жертву разрыва отношений с Россией

Глава ТПП Ромакканиеми назвал Финляндию главной в ЕС жертвой разрыва связей с РФ
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Разрыв экономико-политических связей с Россией после 2022 года в наибольшей степени ударил по компаниям из Финляндии, именно эта страна оказалась главной жертвой среди всех государств Евросоюза (ЕС). Такое мнение высказал глава Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми. Его слова приводит сайт организации.

Он подчеркнул, что завершение конфликта на Украине на справедливых условиях помогло бы привлечь в Финляндию дополнительные инвестиции от российских партнеров и стало бы «особенно хорошей новостью для страны». До ввода масштабных санкций финские экспортеры в значительной степени зависели от сбыта своей продукции в РФ.

Сотрудничество двух соседних стран до начала боевых действий на Украине развивалось на обоюдовыгодной основе, отметил Ромакканиеми. В интересах обоих государств вернуть экономические отношения на прежний уровень. «Мир — это не только вопрос морали и политики безопасности, но и экономический вопрос», — резюмировал он.

После начала конфликта на Украине власти Финляндии закрыли сухопутную границу с Россией. Это произошло в ноябре 2023 года. Кроме того, местный парламент запретил гражданам РФ покупать недвижимость на территории страны и ввел ряд экономических ограничений. От разрыва связей в значительной степени пострадали лесопромышленники и производители шин, а ряд финских предприятий, включая концерн Fortum и Nokian Tyres, продали свой бизнес в РФ.

В результате за 11 месяцев 2024 года товарооборот Финляндии и России просел почти в 11 раз в сравнении с досанкционным периодом и составил чуть более миллиарда евро. В начале апреля 2025-го президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан страны быть морально готовыми к восстановлению отношений с РФ. По его словам, подобный сценарий рано или поздно реализуется ввиду тесной географической связи двух стран.

