Россиянам запретили покупать недвижимость в Финляндии

Россиянам запретили участвовать в сделках с финской недвижимостью

Парламент Финляндии утвердил законопроект, запрещающий россиянам участвовать в сделках с недвижимостью. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Под ограничение подпадут граждане тех стран, которые, по мнению Евросоюза, представляют угрозу национальной безопасности Финляндии. В это число, согласно документу, входит и Российская Федерация. Решение, по словам министра обороны Антти Хяккянена, было принято единогласно. «Это решение посылает четкий сигнал: мы не позволим дестабилизировать Финляндию», — высказался чиновник. Мера, как уточняется, не затронет россиян, проживающих в Финляндии на постоянной основе. Однако этой категории граждан также придется получать разрешение на покупку недвижимости.

Осенью 2024 года финские власти наложили арест более чем на 30 объектов российской недвижимости. Под арест, в частности, попал Российский центр науки и культуры. Поводом для ареста имущества РФ за рубежом стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить решение через суд. Президент Финляндии заявил, что вопрос ареста российской недвижимости не относится к политике.