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17:58, 15 ноября 2024Экономика

В Финляндии продолжился арест российской недвижимости

STT: более 30 объектов российской недвижимости были арестованы в Финляндии
Виктория Клабукова

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Финляндии судебные приставы наложили арест более чем на 30 объектов российской недвижимости. Об этом сообщает агентство STT.

Стоимость конфискованной недвижимости, по сведениям агентства, оценивается свыше 10 миллионов евро. Прежде на данные объекты распространялась лишь временная мера. Новая партия недвижимости была арестована в дополнение к еще 10 объектам, изъятым финскими властями ранее.

В октябре стало известно, что власти Финляндии наложили арест минимум на пять российских объектов недвижимости. Как сообщила Helsingin Sanomat, под арест попал Российский центр науки и культуры. Журналистам удалось обнаружить еще пять объектов, в отношении которых были введены подобные меры. Три из них расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки: жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари.

Как сообщалось, поводом для ареста российского имущества в Финляндии стал иск шести украинских энергетических компаний. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспорить арест через суд. Президент Финляндии заявил, что вопрос ареста российской недвижимости не относится к политике.

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