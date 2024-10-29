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14:12, 29 октября 2024Экономика

В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

Песков: Россия будет оспаривать в суде арест имущества в Финляндии

Фото: Pius Koller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Россия будет оспаривать в суде возможный арест имущества в Финляндии по иску Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что пока не слышал о наложении ареста на российские объекты недвижимости в Финляндии. «Но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», — заявил он.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что власти Финляндии арестовали минимум пять российских объектов недвижимости. Три из них расположены на Аландских островах, два — в Хельсинки.

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      Александра Качан
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