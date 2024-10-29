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11:00, 29 октября 2024Экономика

В Финляндии арестовали российскую недвижимость

HS: в Финляндии арестовали пять объектов российской недвижимости

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Финляндии наложили арест минимум на пять российских объектов недвижимости. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

Накануне стало известно, что в результате иска украинской энергокомкании под арест попал Российский центр науки и культуры (РЦНК). Журналистам удалось обнаружить еще пять объектов, в отношении которых были введены подобные меры. Три из них расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки. Уточняется, что объекты в столице — это жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари.

Ранее министерство юстиции Финляндии одобрило законопроект, запрещающий продавать недвижимость в стране россиянам. Мера призвана защитить национальную безопасность Финляндии.

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      Александра Качан
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