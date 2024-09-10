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16:36, 10 сентября 2024Экономика

В Финляндии одобрили запрет на продажу жилья россиянам

Минюст Финляндии одобрил запрет на продажу недвижимости гражданам России

Фото: Alexander Pöschel / Globallookpress.com

Министерство юстиции Финляндии одобрило законопроект о запрете на продажу недвижимости гражданам, чьи страны нарушили территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии — в том числе россиянам. Документ, подписанный канцлером юстиции Туомасом Пеюсти, опубликован на сайте ведомства.

В документе сказано, что главная цель этого проекта — защитить национальную безопасность Финляндии. В частности за счет запрета операций с жильем гражданам некоторых стран ЕС и Европейской экономической зоны.

О подготовке законопроекта о запрете россиянам сделок с финской недвижимостью стало известно в конце августа. Ограничения распространятся на приобретение квартир, домов, земельных участков, торговой и офисной недвижимости в европейской стране.

Исключение сделают для граждан России, которые проживают в Финляндии с постоянным видом на жительство. Запрет также не коснется россиян, имеющих два соответствующих гражданства.

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      Нина Ташевская
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