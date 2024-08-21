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14:36, 21 августа 2024Экономика

Одна страна запретит россиянам покупать недвижимость

Министр обороны Финляндии: страна запретит россиянам операции с недвижимостью

Фото: Unsplash

Власти Финляндии подготовили законопроект, запрещающий россиянам проводить операции с недвижимостью в стране. Соответствующее заявление министра обороны республики Антти Хяккянена приводит ТАСС.

Речь идет о полном запрете на такие операции, уточнил спикер. Исключением, по его словам, станут россияне, имеющие в Финляндии постоянный вид на жительство. В ближайшие две недели новая законодательная инициатива поступит в местный кабмин.

Согласно уточнению рабочей группы финского Минобороны, запрет будет введен в отношении лиц, имеющих гражданство страны, которую Евросоюз посчитал «нарушившей территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны». То же самое коснется лиц, имеющих гражданство страны, способной «представлять угрозу национальной безопасности Финляндии». Мера также затронет юрлиц.

Ранее власти Финляндии запретили покупать жилье российскому бизнесмену, имя которого включено в санкционные списки Украины. По данным группы региональных изданий Uutissuomalaisen, 61-летний предприниматель с двумя гражданствами хотел купить недвижимость в стране с целью отдыха. Запрет финского Минобороны мужчина обжаловал в суде.

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      Лилиана Набиуллина
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