Финляндия запретила покупать жилье российскому бизнесмену

МО Финляндии запретило сделки с недвижимостью бизнесмену с гражданством РФ

Министерство обороны Финляндии запретило сделки с недвижимостью бизнесмену, чья компания есть в санкционных списках Украины. Об этом сообщает группа региональных изданий Uutissuomalaisen.

61-летний предприниматель с российским и швейцарским гражданствами планировал приобрести в стране жилье для отдыха. По данным группы изданий, его компания занимается производством спутниковых навигационных приемников и антенн. Отмечается, что запрет МО пока не имеет юридической силы, так как был обжалован в административном суде.

Ранее Финляндия упростила процедуру конфискации недвижимости. Жилья могут решиться люди, которые не выходят на связь или допустили просрочку платежей. С такой проблемой часто сталкиваются в Восточной Финляндии, где наблюдаются трудности с доставкой уведомлений имеющим недвижимость в стране россиянам.