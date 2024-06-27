Финляндия захотела конфисковать жилье у россиян

В Финляндии упростят процедуру конфискации недвижимости

Финляндия с 8 июля упростит процедуру конфискации недвижимости, сообщает финский Минюст.

Остаться без недвижимости рискуют люди, которые не выходят на связь или допустили просрочку платежей, в том числе россияне. В ведомстве отметили, что чаще всего с проблемой сталкиваются в Восточной Финляндии, где наблюдаются трудности с доставкой уведомлений владельцам в Россию.

Ранее власти Финляндии пригрозили конфискацией транспортных средств владельцам автомобилей с российскими номерами. Кроме того, в 2023 году управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало товарные знаки российских юрлиц, попавших под санкции Евросоюза.