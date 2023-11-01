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17:04, 1 ноября 2023Экономика

В Финляндии конфисковали российские бренды

Yle: управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало российские бренды

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало товарные знаки российских юрлиц. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Под конфискацию попали бренды российских компаний, в отношении которых ввели санкции Евросоюза. Среди них оказались Сбербанк, оружейный концерн «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости». Права и товарные знаки юрлиц изъяли из базы патентного бюро Финляндии.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который обсуждают страны объединения, нацелен на лишение Москвы доступа к необходимым компонентам, технологиям и электронике через третьи страны. По данным Bloomberg, ограничения «ударят по торговле с Россией примерно на 5,3 миллиарда долларов».

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Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти России в краже бизнеса. Представитель датской компании заявил, что из-за ограниченного взаимодействия с руководством «Балтики» и российскими властями не удалось достичь договоренности и дочернюю компанию «Балтика» передали во временное управление Росимуществу.

После передачи активов пивоваренной компании под государственное управление Carlsberg Group решила лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Российский производитель обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Роспатент, чтобы не лишиться права на использование торговых марок, утверждая, что расторжение договора причинит компании значительный ущерб.

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      Вячеслав Агапов
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