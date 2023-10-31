Стали известны детали новых планируемых санкций Европы против России

Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС ударит по торговле с Россией на $5,3 миллиарда

Новый 12-й пакет антироссийских санкций, который планируется представить на рассмотрение стран Евросоюза, будет направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к необходимым компонентам, технологиям и электронике через третьи страны, в том числе путем внесения в договоры запрета реэкспорта. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, планируемые Европой ограничения «ударят по торговле с Россией примерно на 5,3 миллиарда долларов», а в ЕС стремятся добавить больше товаров к существующему запрету на транзит и внести в список дополнительные компании в третьих странах, если эти страны не смогут принять жесткие меры в отношении этих компаний.

Набор предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий. Также рассматриваются лицензионные запреты на программное обеспечение и ограничения на импорт обработанных металлов, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов, говорится в материале.

Планы распространить антироссийские санкции ЕС на радиаторы отопления, гвозди, гайки, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы вице-премьер Денис Мантуров ранее объяснил «иссякшей фантазией коллег из Евросоюза».

Ограничения в отношении российских алмазов обсуждаются уже не первый месяц. Накануне, 30 октября, официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри заявил, что дискуссии со странами G7 по этому вопросу продолжаются и результата достичь пока не удалось.