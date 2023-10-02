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08:33, 2 октября 2023Экономика

Российских пивоваров решили оставить без части брендов

«Ъ»: датская Carlsberg может лишить «Балтику» прав на глобальные бренды пива

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская пивоваренная компания «Балтика» заявила, что Carlsberg Group лишит ее прав на часть глобальных брендов, включая Tuborg и Kronenbourg. Поэтому пивовары пытаются запретить расторгать соглашение на использование торговых марок через суд, сообщает «Коммерсантъ».

«Балтика» обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Роспатент, чтобы не лишиться права на использование брендов Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Производитель решил добиться запрета Carlsberg инициировать суд за торговые марки в Дании, утверждая, что расторжение лицензионного договора причинит компании значительный ущерб. Однако в суде компании отказали.

Российский производитель обратился в российский суд, чтобы не допустить одностороннего расторжения лицензий, объяснил партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов. По его словам, часть лицензий на бренды истечет в конце 2023 года, а оставшиеся датская компания может прекратить, расторгнув рамочное соглашение. При наличии запрета российского суда на ведение разбирательства в Дании, решения местных судов не будут признаваться и исполняться на территории РФ, отметил эксперт..

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Вынужденный отказ от использования части глобальных брендов Carlsberg может повлиять на продажи «Балтики», отметил совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. По его словам компания сможет найти замену популярным маркам, как это было с пивом Leffe. «Балтика» не готова терять права на раскрученные марки, но для разрешения ситуации ей придется создать новые местные бренды на замену, добавил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

Датская компания контролировала «Балтику» до 2023 года, пока активы пивоваренной компании не передали под государственное управление. Производитель владеет в России восемью заводами, и является вторым по величине поставщиком пива. Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го компания нашла покупателя на свои активы. Точные сроки завершения продажи активов в стране не называли, но, по словам главы концерна, Carlsberg действовала в соответствии с местными правилами и нормами.

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    Вячеслав Агапов
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