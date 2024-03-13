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11:57, 13 марта 2024Путешествия

Финляндия пригрозила конфискацией владельцам автомобилей с номерами РФ

В Финляндии будут конфисковывать автомобили с российскими номерами с 16 марта

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии пригрозили конфискацией транспортных средств после 16 марта владельцам автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщается на сайте финской таможни.

Уточняется, что автомобили, зарегистрированные в России, должны покинуть Финляндию не позже 15 марта 2024 года. Исключением являются автомобили, принадлежащие студентам и лицам, работающим по срочному действительному трудовому договору, которые при определенных условиях могут оставаться в стране. Помимо этого, санкции не распространяются на автомобили, принадлежащие постоянно проживающим в России гражданам Евросоюза (ЕС) и членам их семей, автомобили с дипломатическими номерами и автомобили людей, прибывших в Финляндию по гуманитарным соображениям.

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«Начиная со следующей субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны доказать надзорным органам, что они имеют право использовать их на территории Финляндии. Эти документы желательно иметь при себе во время вождения, чтобы при первом же запросе можно было доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами», — подчеркнул начальник отдела таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит.

В ведомстве добавили, что если его сотрудники встретят на дороге зарегистрированный в России автомобиль, не имеющий права находиться в Финляндии, таможня его конфискует и произведет возможную налоговую оценку. Владельцу такого транспортного средства придется оплатить таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость. При этом саму машину вывезут из зоны ЕС.

12 марта на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Им управлял гражданин Молдавии, который направлялся в Белоруссию.

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      Алина Черненко
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