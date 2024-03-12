В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами

На КПП в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами

На контрольно-пропускном пункте (КПП) в Литве задержали первый автомобиль с российскими номерными знаками. Об этом сообщается 12 марта на сайте таможенного департамента страны.

Уточняется, что машину Audi Q7 задержали на КПП в населенном пункте Медининкай. Водителем оказался гражданин Молдавии, который направлялся в Белоруссию. Таможенники составят протокол об административном нарушении, а автомобиль, скорее всего, будет конфискован.

Ранее таможня Литвы озвучила владельцам российских автомобилей сроки для вывоза транспортных средств с территории Евросоюза (ЕС). Так, стало известно, что авто с номерами РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение полугода со дня прибытия.