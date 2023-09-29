Литва озвучила сроки для вывоза российских автомобилей с территории ЕС

Таможня Литвы: российские автомобили должны покинуть ЕС в течение полугода

Таможня Литвы озвучила владельцам российских автомобилей сроки для вывоза транспортных средств с территории Евросоюза (ЕС). Соответствующиее требование опубликовано на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что машины с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и всю территорию ЕС в течение полугода со дня прибытия.

Таможенные органы предупреждают, что запрет касается легковых автомобилей, кемперов и микроавтобусов вместимостью до 10 пассажирских мест. Исключение составляют автомобили с российскими номерами, следующие транзитом в Калининградскую область или из нее. Такой транзит не должен превышать 24 часов.

«Лица, нарушившие положения правовых актов, несут ответственность, согласно статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и (или) конфискацию транспортного средства», — говорится в источнике.

Ранее Министерство иностранных дел России (МИД РФ) призвало соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны. В ведомстве предупредили россиян, что в путешествиях за рубеж нужно проявлять повышенную бдительность и выдержку.

