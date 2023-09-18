МИД предупредил россиян о рисках при посещении недружественных стран

МИД РФ рекомендовал россиянам проявлять бдительность в недружественных странах

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) призвало соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В ведомстве предупредили россиян, что в путешествиях за рубеж нужно проявлять повышенную бдительность и выдержку. «Учитывать, что при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения», — говорится в заявлении.

Ранее в МИД обвинили Еврокомиссию (ЕК) в возведении железного занавеса между странами с помощью запрета на въезд российских машин. Разъяснения ЕК по поводу запрета на въезд в Евросоюз (ЕС) находятся на грани абсурда, отметили в ведомстве. Вместе с тем, как считают в министерстве, такие действия направлены на нанесение ущерба простым россиянам.

10 сентября ЕС заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее ЕК пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.