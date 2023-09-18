МИД России обвинил Еврокомиссию в возведении железного занавеса

МИД России: ситуация с запретом на въезд российских машин в ЕС отслеживается

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) обвинили Еврокомиссию (ЕК) в возведении железного занавеса между странами с помощью запрета на въезд российских машин. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД заявили, что ситуация отслеживается российской стороной в режиме реального времени. Разъяснения ЕК по поводу запрета на въезд в Евросоюз (ЕС) находятся на грани абсурда, отметили в ведомстве. Вместе с тем, как считают в министерстве, такие действия направлены на нанесение ущерба простым россиянам.

По мнению МИД, в европейских столицах должны четко отдавать себе отчет, что «отсидеться за спиной Брюсселя не удастся». «Отвечать за свою политику целенаправленного ущемления прав россиян и соотечественников придется в любом случае каждому конкретному государству, предпринимающему такие шаги», — заключили в министерстве.

10 сентября ЕС заявил о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее ЕК пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.