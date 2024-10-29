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16:02, 29 октября 2024Экономика

Стали известны подробности ареста российской собственности в Финляндии

Суд Хельсинки: собственность РФ арестовали по иску шести украинских компаний

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Российскую собственность в Финляндии арестовали по иску шести украинских компаний. О подробностях стало известно ТАСС в суде Хельсинки.

Согласно тексту судебных решений, заявления по аресту активов поступили от акционерных обществ «Укргаздобыча», «Укртрансгаз» и «Укртранснафта», Национальных акционерных компаний «Черноморнефтегаз» и «Нафтогаз Украины», а также общества «Газ Украины». Общая стоимость конфискованного движимого и недвижимого имущества составила 4,22 миллиарда долларов, 23,9 миллиарда долларов и 882,4 тысячи евро.

Ранее стало известно, что власти Финляндии наложили арест минимум на пять российских объектов недвижимости. Как сообщила Helsingin Sanomat, под арест попал Российский центр науки и культуры. Журналистам удалось обнаружить еще пять объектов, в отношении которых были введены подобные меры. Три из них расположены на Аландских островах, еще два — в Хельсинки: жилой дом в районе Тееле и офисное здание на острове Лауттасаари.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет оспаривать арест имущества в судебном порядке. «Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», — пообещал он.

Пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что это первый ставший публичным случай ареста российских активов за пределами Украины во исполнение решений Гаагского арбитража относительно Крыма. Компания требует компенсации убытков после лишения в 2014 году собственности, находившейся на территории автономной республики Крым.

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      Вячеслав Агапов
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